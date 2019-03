Real Madrid, Casemiro difende Solari: “Come Zidane, onesto con tutti. Su Vinicius e Neymar…”

Intervistato da Esporte Interativo, il centrocampista brasiliano del Real Madrid, Casemiro, ha parlato del momento non troppo positivo in casa madrilena. Dalle critiche ai compagni, a quelle verso il tecnico Santiago Solari colpevole di gestire male alcune grane dello spogliatoio, su tutte i rapporti con Isco e Bale.

Il classe, però, criticato dalla stampa e dai tifosi, si schiera col proprio allenatore, paragonandolo a chi, al Real Madrid, ha scritto la storia recente del club: Zinedine Zidane.

COME ZIZOU – Sul momento del club, impegnato questa sera in Champions League contro l’Ajax: “È normale che una squadra possa avere alti e bassi, ora arriva la fase più importante della stagione. Il ritorno con l’Ajax? Gli olandesi hanno fatto due grandi gare contro il Bayern ma noi dobbiamo qualificarci”. E sul tecnico: “Zidane aveva un rapporto continuo con i giocatori. Come fosse un amico. Solari è simile. È molto onesto con tutti”. E ancora su Zidane: “Lui è stato il mio idolo d’infanzia, insieme a Makelele e Mauros Silva”. Una battuta poi sulla possibilità di vincere la quarta Champions consecutiva: “Pensiamo partita dopo partita”.

SINGOLI – Da brasiliano a brasiliano, arriva anche il commento per Vinicius, ma anche per un altro verdeoro spesso accostato proprio al Real Madrid. Sul giovane talento arrivato questa estate, Casemiro ha commentato: “Sta facendo molto bene. Sta dimostrando di essere un giocatore da Real Madrid e penso che possa essere uno dei migliori al mondo entro tre anni”. E sul giocatore del Psg, sorvola: “È uno che fa cose incredibili, in Copa America contiamo molto su di lui”. Infine, una parola anche su Cristiano Ronaldo, anche dopo le dichiarazioni di Modric: “CR7? Una grandissima persona, come giocatore il più forte di tutti i tempi. Per me è stato un onore giocare con lui”.