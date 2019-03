Real Madrid, il ko fa felice…Luis Suarez

Una notte magica, quella vissuta dall’Ajax. I lancieri si sono imposti con un clamoroso 4-1 al Bernabeu, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale di Champions League ai danni del Real Madrid. E a rivolgere i propri complimenti al club di Amsterdam, sono arrivate le parole dell’attaccante del Barcellona Luis Suarez, che, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha così scritto: “Congratulazioni, sarò sempre un tifoso dell’Ajax”. L’uruguaiano ha infatti giocato per quattro stagioni nel club olandese, dal 2007/2008 al 2010/2011. Anni i cui il giocatore si è messo in luce mettendo insieme 114 presenze e 83 reti, guadagnandosi la chiamata del Liverpool, prima di sbarcare in Spagna nell’estate 2014.