Real Madrid, Solari: “Ci è mancato Sergio Ramos”

Un’eliminazione sanguinosa. Il Real Madrid esce per mano dell’Ajax dalla Champions League, che, nel ritorno degli ottavi di finale, ha espugnato per 4-1 il Bernabeu. Santiago Solari, tecnico dei blancos, ha così parlato al termine del match: “È stata una settimana dolorosa, siamo tristi. I nostri tifosi sono stati spettacolari sostenendoci in un momento difficile. La stagione è complicata, ma dobbiamo mettere il cuore per superare le difficoltà. Cosa non ha funzionato? Entrare nei dettagli non è semplice. Ora dobbiamo rialzarci, cercando di fare del nostro meglio già da questo fine settimana, quando giocheremo in campionato. Sicuramente ci è mancato il nostro capitano Sergio Ramos“.