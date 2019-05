Redknapp sicuro: “Champions League? Il Tottenham ha già il proprio nome inciso sulla Coppa…”

Tottenham e Liverpool si sfideranno il prossimo 1 giugno a Madrid per la finale di Champions League. Super derby inglese al Wanda Metropolitano. Ma chi sarà a spuntarla? Il pronostico è quantomai incerto, per tutti o quasi.

Harry Redknapp, storico allenatore, ed ex anche degli Spurs, non ha dubbi: “Il Tottenham ha già il nome scritto sulla coppa”.

PREVISIONE – Parlando a Sportsmail l’ex tecnico si è lasciato andare ad una previsione che non lascia dubbi e che vede il Tottenham vicintore contro i rivali del Liverpool. Redknapp ha spiegato: “Ho questa sensazione. Che il Tottenham abbia già il proprio nome inciso sulla Coppa. Sono passati quando ormai sembravano fuori. E sembravano dover uscire ad ogni turno precedente, ma all’ultimo istante sono riusciti a vincere e passare. Per il Manchester City è stato un dramma dopo l’altro quando è intervenuto il Var. Non ho dubbi: quest’anno il Tottenham vedrà il suo nome sul trofeo. Sono tifoso di entrambe le squadre, mi piace molto il Liverpool, ma ho questa sensazione”.

PERICOLOSO – E nonostante i favori del pronostico siano per i Reds di Klopp, Redknapp continua: “Il Tottenham è una squadra pericolosa. Ha un gioco eccellente. Se recuperano Kane, il Tottenham ha un reparto avanzato spaventoso con Alli, Son, Moura. Entrambe le squadre hanno un gioco offensivo. Sarei sorpreso di vedere una gara noiosa”.