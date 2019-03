Roma, Di Francesco: “Contro il Porto sarà fondamentale la difesa”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, in conferenza stampa dell’Estadio do Dragao, ha presentato il match con il Porto. “E’ una partita lunga, noi dobbiamo essere bravi a difenderlo questo gol e ripartire di conseguenza. Ribadisco che sarà fondamentale fare una gran fase difensiva, il resto verrà da se. L’interesse comune, del romanista, è che domani la squadra passi, al di la chi sia l’allenatore in futuro. Il derby ha inciso su tanti discorsi, ma noi dobbiamo pensare a questa partita, è una sfida secca. Essere supportato è una cosa fondamentale, essere sopportato no. Domani sarà fondamentale che gli undici che metterò in campo possano fare una prestazione eccezionale, come quelle dell’anno scorso, in Champions in particolare”.