Roma, Totti avvisa: “Porto da non sottovalutare. Su Di Francesco…”

Sarà il Porto la rivale negli ottavi di Champions League della Roma. Un buon sorteggio considerando le altre squadre che potevano essere accoppiate ai giallorossi. A margine dell’estrazione, è intervenuto l’ex numero 10 giallorosso, nonché ex capitano Francesco Totti. Ai microfoni di Sky Sport, l’attuale dirigente ha messo tutti in guardia sull’avversario e ha parlato anche del momento non ottimale della squadra e del tecnico Di Francesco.

PORTO – “Non dobbiamo sottovalutarli: sono molto impegnativi, forti, primi in classifica in campionato e hanno fatto un girone di alto livello. Sappiamo tutti che il campo racconta sempre storie diverse. Una bella notizia in momenti difficili? A febbraio ci sono due mesi di tempo, ci sono due mesi per tornare noi stessi, la Roma che vogliamo. Cercheremo di arrivare al top, non è troppo tempo ma neanche poco: continuità e risultati sono fondamentali, come la fiducia nel mister e nei giocatori. Serve compattarsi, uscirne come siamo usciti altre volte.

FUTURO – E a proposito di fiducia, ecco una parola sull’allenatore: “Di Francesco? Siamo abituati a ragionare coi se e coi ma. Oggi è il tecnico della Roma, siede sulla panchina della Roma, e cercheremo di portarci in fondo dove lo scorso anno. Non sarà facile fare lo stesso cammino, serve ritrovare risultati in campionato ma siamo a due punti dalla quarta. Non è stato un grande campionato ma possiamo ribaltare la situazione: deve essere bravo a trovare la soluzione migliore, a tirar fuori la squadra. Roma? E’ una piazza difficile, era normale che molti avessero paura di giocare, di fare un passaggio di due metri sotto pressione con tutti contro. C’è un solo risultato, con la rabbia e con la determinazione, ci siamo riusciti: è stata la cosa lieta della serata, non abbiamo fatto poi 90′ eccellenti come con l’Inter. Contava solo il risultato”.