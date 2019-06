Ronaldo: “Finale di Champions League? Ecco chi sarà il vero protagonista…”

Dopo aver dato il suo pronostico, piuttosto deciso, Ronaldo, il Fenomeno, torna a parlare della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Intercettato dai microfoni di Sky, l’ex attaccante anche dell’Inter, si è sbilanciato sul match e sui suoi protagonisti eleggendone uno in particolare.

RIVINCITA – Dopo la finale della passata stagione, il Liverpool ed in modo particolare Mohamed Salah avranno motivazioni doppie per fare bene. Ne è convinto Ronaldo che sulla sfida del Wanda Metropolitano ha commentato: “La Champions è bellissima, la città di Madrid vive in attesa di questa partita. Secondo me vincerà il Liverpool. I Reds hanno maturato la giusta esperienza lo scorso anno, Salah potrebbe essere il vero protagonista visto che un anno fa è stato costretto ad uscire con la spalla infortunata dopo una manciata di minuti”. E sui due tecnici ha poi aggiunto: “Pochettino e Klopp hanno fatto un lavoro strepitoso, entrambi meritano questa finale”.