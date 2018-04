Salah-mania, l’attaccante “diventa” una Lampada per il Ramadan

La prestazione di Mohamed Salah contro la Roma ha confermato il momento d’oro dell’attaccante. La doppietta contro la sua ex squadra lo ha reso il vero protagonista della vittoria del Liverpool, tanto che si può parlare di una vera e propria Salah-Mania.

Dopo la brillante performance in Champions League, l’attaccante egiziano sembra essere diventato un idolo nel suo paese. Tra i tanti elogi, anche quello del presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah Al Sisi che ha reso omaggio al 25enne dopo la vittoria dei Reds. “Mi congratulo con il figlio dell’Egitto, Mohamed Salah, per i suoi gol”, che “sottolineano le capacità degli egiziani in tutti i campi. Sono fiero di lui e di tutti gli egiziani che portano in alto il nome dell’Egitto”, ha scritto il presidente.

Ma non è tutto: il mondo musulmano ha infatti pensato di trasformare Salah in una lampada per il Ramadan, la manifestazione religiosa più importante che inizierà il 15 maggio e terminerà il 14 giugno. Il simbolo della lanterna, nella tradizione islamica, è uno dei importanti del Ramadan e la lanterna con le sembianze di Salah al momento sta andando a ruba.

LIVERPOOL-ROMA, I TABLOID INGLESI: “SALAH SULLA STRADA PER KIEV”