Schalke 04, traballa più che mai la panchina di mister Tedesco

Sarebbe giunta al capolinea l’esperienza dell’allenatore Domenico Tedesco allo Schalke 04. Ieri in campionato la formazione di Gelsenkirchen è stata sconfitta 4-0 in casa dal Fortuna Düsseldorf e la situazione in classifica si fa sempre più grigia: 23 punti a sole 4 lunghezze dalla zona retrocessione. Il momento è dei più negativi: 2 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 6 gare di Bundesliga, solamente 2 vittorie dal 1° dicembre ad oggi. Potrebbe non esser data a mister Tedesco quindi la chance di eliminare dalla Champions League il City, dopo il rocambolesco 2-3 subito in casa lo scorso 20 febbraio. A Manchester sarà durissima, impegno degli ottavi di finale in programma il prossimo 12 marzo alle ore 21.