Sorteggi a Nyon per Champions League ed Europa League. Diretta su Itasportpress dalle 12

Sorteggio degli ottavi di Champions League alle 12 a Nyon. Nell’urna la Juventus e la Roma. Teoricamente per la Juve dovrebbe essere più facile: la prima fascia garantisce un trattamento di favore, però Atletico Madrid e soprattutto Liverpool sono “virtuali” teste di serie e pericoli seri. Per la Roma il discorso si complica, ma è suscettibile di vie di fuga impreviste: il Porto sarebbe comunque abbordabile. Oggi a Nyon (ore 12, segui la diretta su Itasportpress.it) non si decide certo la stagione, ma le si dà un indirizzo, questo sì.

Il sorteggio delle 13 invece vedrà nell’urna le squadre dell’Europa League. Qui la flotta italiana è più assortita con Napoli, Inter e Lazio. Sono 32 qualificate. Il rinnovato Arsenal torna a far paura. E poi c’è la Spagna che ha portato avanti tutto il plotone di seconda fascia: Siviglia, Valencia, Betis e Villarreal. La Spagna ha vinto 6 delle ultime 9 finali. Inter e Napoli sono teste di serie in quanto tra le 4 migliori “retrocesse” dalla Champions: meglio evitare Shakhtar, Bruges, Galatasaray, Olympiacos, ma possono farcela con tutte. Meno semplice il discorso per la Lazio, finita in seconda fascia. Inglesi e spagnole sono i pericoli, ma Benfica, Salisburgo e lo Zenit di Marchisio sono altre brutte clienti. Dinamo Zagabria, Genk, Dinamo Kiev e Leverkusen sono più alla portata.