Sorteggi Champions, bomba dal Sudamerica: “Perez ha chiesto l’Ajax per il suo Real Madrid”

Pesanti accuse dal Sudamerica nei confronti del Real Madrid. Secondo quanto dichiarato dal giornalista uruguaiano Jorge Ramos di ESPN, la società madrilena avrebbe interferito con il regolare sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, pescando non casualmente gli olandesi dell’Ajax. Stando a quanto riportato da Ramos, sarebbe stato lo stesso presidente Florentino Perez in persona a richiedere espressamente di incrociare la squadra di Amsterdam. Accuse tutte da dimostrare, ma che di certo non giovano alla credibilità di questo sport.

Ricordiamo che il Real Madrid, in quanto vincente del proprio girone di Champions, era stata inserita tra le teste di serie nel sorteggio di Nyon, dove agli ottavi avrebbe potuto trovare Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Lione, Manchester United o, appunto, Ajax.