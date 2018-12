Steaua, l’ex Duckadam: “Io psicologo mancato. Ecco come ho ipnotizzato i calciatori del Barcellona”

, viene ancora ricordato per aver parato nella finale della Champions League del 1986 ben 4 rigori ai calciatori del Barcellona. Una serata fantastica per il portiere del club rumeno che consentì allo Steaua di sollevare la coppa dalle grandi orecchie. L’eroe per una notte in una intervista a FourFourTwo, ha svelato come è riuscito a ipnotizzare allo stadio di Siviglia i calciatori catalani. “Se non fossi diventato un calciatore, sarei stato sicuramente uno psicologo. Conoscere in anticipo quello che faranno i tuoi avversari è importante nel calcio. In una partita che termina ai rigori è importante parare il primo. Il secondo calciatore del Barcellona che ha calciato in quella finale ha creduto che mi tuffassi a sinistra, perché la prima volta ero andato a destra. La logica del calciatore è quella di tirare nello stesso angolo, pensando che avrei cambiato lato. Il terzo era il più facile. Ho pensato che avrebbe tirato a sinistra. Il quarto l’ho ingannato con lo sguardo e non sapeva cosa fare. Ho fatto finta di tuffarmi a sinistra, poi a destra e alla fine sono andato a sinistra”.