Tottenham, fiducia per il recupero di Kane in vista di Madrid

Arrivano buone notizie in casa Tottenham per il recupero dell’attaccante e capitano Harry Kane in vista della finalissima di Champions League contro il Liverpool che si giocherà il prossimo 1° giugno. Il centravanti infatti è stato convocato dall’Inghilterra per le Final Four di Nations League, che però inizieranno qualche giorno dopo, il 6 giugno. Le scelte del c.t. Southgate fanno dunque ben sperare: Pochettino, secondo i media inglesi, potrebbe davvero avere a disposizione il suo gioiello in occasione dell’ultimo atto della massima competizione europea contro i Reds. Ricordiamo che fu vittima di una lesione ai legamenti della caviglia a inizio aprile e fu costretto a saltare 9 partite, di cui 3 di Champions: il ritorno dei quarti con il City e la doppia sfida con l’Ajax in semifinale.