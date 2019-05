Tottenham, Pochettino: “Vincere per entrare nella storia”

Siamo ad un solo giorno dall’ultimo atto della Champions League: domani sera, alle ore 21, al Wanda Metropolitano di Madrid le due squadre inglesi Liverpool e Tottenham si sfidano con l’obiettivo di alzare al cielo il più prestigioso torneo continentale. Prima volta assoluta in una finale così per gli Spurs, guidati da Mauricio Pochettino, mentre i Reds del tecnico Jürgen Klopp sono certamente più abituati, avendone disputate 8 e vinte ben 5.

Seguiamo insieme, live, le parole di Pochettino alla vigilia del match più importante della stagione:

FINALE – “Dopo l’Ajax eravamo concentrati solamente sulla partita con l’Everton per essere sicuri di arrivare tra le prime quattro in Premier. Poi abbiamo avuto due giorni di riposo e solo dopo abbiamo iniziato a preparare questa finale. Abbiamo compiuto un percorso incredibile e ra siamo pronti a questo appuntamento. Il Liverpool è una squadra fortissima, la migliore d’Inghilterra insieme al Manchester City, ma noi domani vogliamo divertirci e vincere: se vogliamo entrare nella storia dobbiamo portare a casa il trofeo”.

FORMAZIONE – “Kane? Non sarà una scelta facile e i giocatori ancora non sanno chi giocherà. Domani avremo l’opportunità per dimostrare quali sono i veri valori del calcio: tutti i calciatori, dal primo all’ultimo, dovranno trasmettere i veri principi dello sport. Saranno importanti anche i ragazzi che staranno in panchina, dovranno trasmettere la giusta carica e le giuste emozioni. Tutte le scelte sono difficili e dolorose, ma è il mio lavoro. Sono sicuro che prenderemo le decisioni giuste. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, seguono alla perfezione tutto quello che io ed il mio staff proponiamo”.

PREPARAZIONE – “Non si può preparare un match del genere come se fosse un’amchevole, è normale che i ragazzi abbiano una diversa concentrazione. L’importante è restare lucidi anche sotto stress, soprattutto in queste circostanze quando ci sono miliardi di persone che ti guardano. La chiave è non pensarci e giocare da squadra”.

FORZA MENTALE – “Questa squadra è molto forte caratterialmente, dà sempre tutto: è sempre pronta a divertirsi e a duellare”.