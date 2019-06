Tottenham-Liverpool, le formazioni ufficiali

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Tottenham-Liverpool, finale della Uefa Champions League 2018-2019, che si gioca alle ore 21 al Wanda Metropolitano di Madrid. Un’attesa folle, snervante ha accompagnato tutto il mondo del calcio – non solo i tifosi delle due squadre – verso questo impegno conclusivo dell’edizione più pazza della massima competizione europea. E chissà che non si concluda allo stesso modo, con colpi di scena a non finire. Prima volta in finale per gli Spurs, già la nona per i Reds.

Due erano i grossi dubbi di formazione, uno per parte: i bomber Kane e Firmino sarebbero stati in grado di recuperare per tempo? Ebbene sì: per la finale di Champions League ci saranno, lì, a supportare tutto il peso dell’attacco delle rispettive squadre. Nel Tottenham Lucas Moura, eroe di Amsterdam, va in panchina: Son e Alli i giocatori schierati sulla trequarti, mentre Klopp ha scelto il tridente Salah, Mané e appunto il brasiliano Roberto Firmino.

Ecco le formazioni ufficiali:

TOTTENHAM (4-3-2-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Eriksen, Winks, Sissoko; Alli, Son, Kane. All. Pochettino

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp