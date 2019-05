Tottenham, Lloris: “Ad Amsterdam uno dei momenti più belli della carriera, ma domani ne voglio uno ancora migliore…”

Poco meno di ventiquattr’ore alla finale di Champions League, in programma domani sera alle 21. Al Wanda Metropolitano, in una sfida tutta inglese, si sfideranno Tottenham e Liverpool, che in semifinale hanno eliminato rispettivamente Ajax e Barcellona. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, ha parlato il portiere degli Spurs Hugo Lloris.

DETTAGLI – “In gare come queste la differenza la fanno i dettagli: noi comunque siamo pronti mentalmente ad affrontare la sfida. Sarà la partita più difficile di tutte, ma ad Amsterdam abbiamo dimostrato la nostra unione: è stato uno dei momenti più belli della mia carriera con questa maglia. Ma domani ne vogliamo vivere uno ancora meglio…”.

COMPATEZZA – “Per vincere ci sarà bisogno di tutti. Noi siamo una formazione cha ha un buon mix tra giovani ed esperti: seguiremo i nostri leader, a partire dal tecnico e dallo staff per arrivare ai nostri elementi più importanti in campo. Giocare una partita del genere è fantastico: il modo migliore per godersela è vincere”.