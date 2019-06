Tottenham, Lucas Moura ricorda: “I gol all’Ajax? Ho rivisto le immagini 100 volte…”

Se il Tottenham questa sera giocherà la finale di Champions League contro i rivali del Liverpool, molto lo deve alla fantastica notte contro l’Ajax quando Lucas Moura, con la sua tripletta, fu decisivo per il successo e il passaggio del turno-

E nella notte del Wanda Metropolitano, quella decisiva per alzare l’ambito trofeo, proprio il brasiliano sarà uno dei giocatori più attesi. Attraverso il sito ufficiale del Tottenham, l’attaccante brasiliano ha parlato di quella notte pazzesca vissuta contro i Lancieri e sui tre gol messi a segno che hanno regalato la finale agli Spurs: “Avrò rivisto le immagini 100 volte, sono emozioni molto forti che restano per sempre. Ci ho creduto fino all’ultimo secondo, nonostante col passare dei minuti diventassimo tutti più nervosi. Nel recupero mi è arrivato il pallone, volevo essere vicino all’area per fare qualcosa di importante, e quando ho tirato non ho pensato a nulla. Dopo ho visto il pallone in rete e non sapevo cosa fare, come sentirmi e come festeggiare. Tutti i miei compagni sono venuti da me, mi ricordo di tutto perfettamente, correvo, saltavo: è stato come in un film, ma alla fine è tutto vero!”.