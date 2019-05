Tottenham, Lucas Moura rivede per la prima volta il suo terzo gol: la reazione è incredibile

Tre gol per trascinare la squadra in finale, Lucas Moura difficilmente dimenticherà la notte che lo ha visto assoluto protagonista in Champions League. Il Tottenham è in finale, ed incontrerà il Liverpool grazie alle magie del brasiliano.

Una serata magica, quella dell’attaccante degli Spurs alla Johan Cruijff Arena. Una serata che aveva sempre sognato di avere come testimoniato dalla sue parole post gara. Parole che trovano conferma anche quando allo stesso Lucas Moura vengono fatte vedere le immagini e fatta sentire la telecronaca del suo gol ad opera di due giornalisti suoi connazionali. La reazione del classe ’92 è incredibile. Senza fiato e con le lacrime agli occhi, il brasiliano si lascia andare ad un commento davvero emozionante: “Ho sempre desiderato vivere qualcosa del genere. Fin da piccolo sognavo di giocare la Champions League e adesso…”.