Tottenham, ottima notizia in vista della finale di Champions League

Proprio ieri ne avevamo parlato, adesso il Tottenham ci crede ancora di più: il capitano e bomber Harry Kane può farcela a tornare per la finale di Champions League in programma al Wanda Metropolitano di Madrid il prossimo 1° giugno. Perché oggi siamo ancora più convinti di ieri? Gli Spurs sui propri profili social hanno pubblicato uno stralcio dell’allenamento odierno in cui si vede il campione inglese svolgere la seduta insieme ai compagni di squadra. Per cui non solo il c.t. della sua Nazionale Southgate spera di averlo per la fase finale di Nations League di inizio giugno, ma anche Pochettino sorride in vista dell’ultimo, decisivo, impegno nella maggiore competizione europea per club. Ricordiamo che Kane si era lesionato i legamenti della caviglia del quarto di finale di andata contro il Manchester City.