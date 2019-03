Tottenham, Pochettino: “Fondamentale l’approccio, bisogna essere gli stessi dell’andata”

Il Tottenham domani gioca a Dortmund il ritorno degli ottavi di finale di Champions League partendo dal risultato netto di 3-0, ma mister Pochettino non si fida troppo degli avversari: “Vorranno iniziare in maniera aggressiva e cercheranno di farci abbassare nella nostra metà campo – ha dichiarato l’allenatore degli Spurs in conferenza stampa -, noi dobbiamo essere gli stessi, determinati, della partita di andata. L’approccio sarà fondamentale, se vogliamo passare il turno ed accedere agli ottavi bisogna correre e combattere. Questa per me è la chiave della sfida”.