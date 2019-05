Tottenham, Pochettino: “Lascio gli Spurs solo in caso di vittoria? No, forse anche se perdo”

Ieri, prima della partita straordinaria fra Ajax e Tottenham, ricordavamo quando l’allenatore degli Spurs Mauricio Pochettino, l’estate scorsa, rinunciò alla panchina del Real Madrid. Oggi, a distanza all’incirca di un anno, si trova lì, a giocarsi la finale di Champions League contro il Liverpool, in programma il prossimo 1° giugno. Ormai l’argentino fa gola a tutti, anche a squadre italiane, ma lascerà Londra solo in caso di trionfo in Europa? All’indomani del 3-2 di Amsterdam, ha rivelato: “Forse lascio anche se perdo”. Insomma, ogni strada è percorribile per Pochettino, certamente fra i tecnici più forti e più ricercati al mondo già da tempo, figuriamoci ora che è riuscito a raggiungere un’incredibile finale di Coppa dei Campioni.