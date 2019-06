Tottenham, Pochettino: “Orgogliosi di quanto fatto, ottimisti per il futuro”

Soddisfatto comunque, nella delusione, l’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino dopo aver perso la finale di Champions League 2-0 contro il Liverpool al Wanda Metropolitano di Madrid. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Rai Sport: “Dobbiamo sentirci molto orgogliosi del nostro lavoro, abbiamo lottato per arrivare in finale e abbiamo lottato fino alla fine. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, non è facile giocare contro una squadra che in transizione si muove così bene. Abbiamo iniziato la finale sotto 1-0, era una situazione difficile ma ci abbiamo provato. Siamo orgogliosi dei tifosi e dobbiamo essere ottimisti per il futuro”. Parlando di ciò che verrà per il club, con queste frasi a caldo sembra allontanare le ipotesi di lasciarlo durante quest’estate.