Ufficiale – Manchester City deferito dall’UEFA: rischia l’esclusione dalla Champions League

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. Dopo le indiscrezioni rilanciate dal New York Times la Uefa ha deferito il Manchester City per il mancato rispetto delle regole del FFP.

Come riporta Sky Sports, ora è arrivata anche l’ufficialità: la Camera di investigazione dell’Organo di controllo finanziario sui club dell’Uefa ha deferito il Manchester City per il mancato rispetto delle regole sul Fair-play finanziario. Si legge dal sito uffiiciale dell’Organo Europeo che sulla decisione finale sarà di grande importanza la tenuta del piano per rientrare nel rispetto delle regole del FFP.

Una brutta notizia per Guardiola e i Citizens che hanno da poco festeggiato la vittoria della Premier League.

RISPOSTA – Immediata reazione del club inglese che sul sito ufficiale e i canali social ha pubblicato un comunicato in cui afferma che alla base di questa decisione ci siano notizie e dati errati, confusione e che provvederà a fare ogni passo sul caso per non incappare in alcun provvedimento.