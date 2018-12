Valencia, Batshuayi deride Jones: “Che faccia!”

È stata una partita combattuta fino all’ultima minuto, nonostante per il Valencia non avesse importanza ai fini della classifica. La gara di ieri del Mestalla tra gli spagnoli e il Manchester United di José Mourinho, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, ha regalato un risultato a sorpresa, con la vittoria dei padroni di casa sui Reds per 2-1. Tra i protagonisti del match l’attaccante del Valencia Michy Batshuayi e il difensore inglese Phil Jones, autori di continui duelli nel corso dei novanta minuti. Tanto che la rete del 2-0 degli spagnoli, arrivata al 47′, è nata proprio al termine di una dura lotta tra i due, con l’attaccante che, mettendo pressione al difensore, lo ha costretto a sbagliare il retropassaggio, che si è insaccato nella propria porta. Batshuayi, non soddisfatto, ha voluto mettere il dito nella piaga, non tanto evidenziando l’errore di Jones, quanto sottolineandone la sua espressione durante l’azione incriminata. Ed è così che il belga ha postato su twitter: “Mi fa piacere vi siano piaciute le mie scarpe ragazzi, ma prima possiamo parlare della faccia di Phil Jones?”.