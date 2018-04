Zoff: “Il Real Madrid è favorito ma la Juve può far male”

Alla vigilia del match di andata di Champions League con il Real Madrid, Dino Zoff bandiera della Juventus, ammette che per la squadra di Allegri ci sono buone possibilità di qualificazione. “Il Real Madrid è favorito nelle due partite -spiega Zoff a Radio Marca- ma la Juventus può essere pericolosa. La partita è difficile per tutte e due le squadre trattandosi di due compagini molto forti. Buffon deve temere Cristiano Ronaldo che sotto rete è micidiale ma deve anche sperare che domani non abbia la mira giusta. Il portiere italiano è uno dei più bravi al mondo e saprà come fermare CR7. La Juve è molto rapida nelle ripartenze e può far male al Real Madrid ma per la qualificazione, conterà decisamente fare un buon risultato nel match di andata. Il Real Madrid non è invincibile e contro questa Juve dovrà faticare parecchio perchè in Italia fa molto bene. Zidane è stato un grande giocatore e anche un grande allenatore”.