Coppa America, Uruguay travolgente: Ecuador ko 4-0

Uruguay super alla prima uscita in Coppa America. La Celeste ha infatti travolto per 4-0 l’Ecuador, rimasto in inferiorità numerica già al 24′ a causa dell’espulsione di Quintero. La formazione di Oscar Tabarez ha sbloccato il punteggio al 6′ con Lodeiro, trovando poi il raddoppio al 33′ con Edinson Cavani. Al 44′ Luis Suarez ha calato il tris, mentre nella ripresa, al 78′, un autogol di Mina ha fissato il punteggio sul definitivo 4-0. Nei minuti finali l’Uruguay avbrebe potuto segnare ancora e solamente gli interventi di Dominguez hanno evitato ai suoi un passivo ancor più pesante.

Per la Celeste, una prova di forza, che conferma come la nazionale di Tabarez sia tra le favorite alla vittoria finale.