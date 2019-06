Paraguay, rabbia Berizzo: “Non vedo squadre di altri continenti invitate agli Europei…”

Soltanto un pareggio per il Paraguay nella prima giornata di Coppa America. La formazione di Eduardo Berizzo, dopo essersi portata sul doppio vantaggio grazie alle reti di Oscar Cardozo e Derlis Gonzales, è stata fermata per 2-2 dal Qatar, capace di rimontare con il timbro di Ali e l’autorete di Rojas. Un risultato che ha lasciato amareggiato il commissario tecnico dei sudamericani, che nel post-gara, come raccolto da AS, ha così parlato.

FORMAT – “Una Coppa America formata solamente da squadre del Sud America sarebbe più logica: non mi sembra che agli Europei vi siano squadre di altri continenti invitate… Andrebbe istituita una competizione in cui Conmebol e Concacaf siano riunite”.