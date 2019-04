Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Questa sera all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Atalanta e Fiorentina. Le due squadre avevano dato vita ad uno spettacolare 3-3 all’andata, che permette così ai bergamaschi di partire con un leggero vantaggio, avendo a disposizione anche il pareggio (fino al 2-2, perché col 3-3 si andrebbe ai supplementari) per accedere alla finalissima dell’Olimpico contro la Lazio, ieri vincente a San Siro contro il Milan. Ma la Viola, ora guidata da mister Montella, arriverà molto carica per strappare il successo in casa della Dea.

Gasperini sceglie in difesa Masiello e non Mancini; mister Montella invece, per la sua Fiorentina, ha preferito, come da previsioni, Benassi a Dabo in mezzo al capo. Per il resto, tutto confermato con Chiesa, Mirallas e Muriel titolari per far male ai bergamaschi.

Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Mirallas, Muriel. All. Montella