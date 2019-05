Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali

E il tanto atteso giorno è arrivato: stasera scopriremo la squadra vincitrice dell’edizione 2018-2019 della Coppa Italia. Alle ore 20.45 infatti, per la finale, scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico Atalanta e Lazio, che nelle rispettive semifinali hanno eliminato Fiorentina e Milan. Per i nerazzurri sarebbe il secondo trionfo nella competizione dopo quello del 1963, mentre i biancocelesti hanno ottenuto l’ultimo titolo nella coppa nazionale nel 2013 ai danni dei “cugini” della Roma.

Gasperini riparte dai soliti undici che più gli stanno dando certezze, compresi Palomino in difesa e Gollini in porta. Il Papu trequartista dietro a Ilicic-Zapata. Tutto confermato anche per quanto riguarda la Lazio: rientrano dall’inizio Lucas Leiva e Immobile che avevano riposato nell’ultimo turno di campionato, mentre Milinkovic-Savic, non al meglio, siede in panchina. Escluso anche Caicedo: la coppia d’attacco è formata da Correa e Immobile.

Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi