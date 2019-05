Atalanta, Masiello non ci sta: “Mano di Bastos era rigore. Meritavamo la Coppa Italia…”

L’Atalanta ha perso la finale di Coppa Italia. La Lazio festeggia e alza il trofeo. Ma al termine della sfida, è un episodio da moviola a generare polemica. Un fallo di mano del difensore Bastos, per altro già ammonito, che avrebbe potuto dare la superiorità numerica alla Dea, oltre al rigore a favore.

Prima il tecnico atalantino, poi il difensore Andrea Masiello hanno commentato l’episodio e l’esito della finale. Il centrale, classe ’86 ha detto la sua ai canali ufficiali del club.

RABBIA – “Ci lamentiamo con educazione anche noi, siamo sempre rimasti al nostro posto. Ci girano le scatole per l’episodio che poteva cambiare la partita. Stiamo sempre a parlare di queste cose, ma per l’Atalanta è passato tutto inosservato. Il fallo di mano di Bastos era calcio di rigore. Anche io ho partecipato alle riunioni in Lega e ti spiegano che quello è rigore. Dispiace perché dal campo, forse, non lo si vede, ma chi deve fare questo non poteva non vederlo. L’Atalanta avrebbe giocato in 11 contro 10 per un’ora e le cose sarebbero potute andare diversamente. Ora pensiamo al campionato, ci leccheremo le ferite e poi vedremo come andrà a finire. Ripeto, è un peccato, ci giocavamo una coppa che non si giocava da tanto, sapevamo di poter fare una cosa importante ma non ci siamo riusciti. Ci credevano, ma usciamo a testa alta da questa competizione. Tifosi? Ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Siamo noi orgogliosi di loro. A fine partita è stato emozionante. Un peccato perché ci meritavamo la Coppa Italia…”.