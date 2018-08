Coppa Italia, Genoa straripante nel primo tempo e il Lecce ne becca quattro

Comincia bene la stagione ufficiale il Genoa. La squadra allenata da Davide Ballardini, nel match valido per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia, ha sconfitto questa sera, fra le mura amiche, il malcapitato Lecce per 4-0. Sugli scudi il neo attaccante del Genoa, il polacco Krzysztof Piatek, proveniente dal KS Cracovia, autore di tutte e quattro le reti del Grifone. Festa per lui e per la formazione rossoblu’, quindi, al “Luigi Ferraris”. Tutte nel primo tempo le marcature; semplice accademia invece nel corso della ripresa. A dicembre il Genoa affrontera’ la vincente della sfida fra Entella e Salernitana nel confronto decisivo per l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia.