Finale Coppa Italia, tocca a Banti: sarà la sua ultima gara da arbitro

Sarà Luca Banti il direttore di gara della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio che si disputerà mercoledì 15 maggio. Il fischietto della sezione di Livorno dirigerà l’incontro tra nerazzurri e biancocelesti.

Una designazione più che annunciata, non solo per le qualità dell’arbitro, ma per motivi…di età. Infatti, il fischietto smetterà al termine della stagione in corso di indossare le vesti di direttore di gara per raggiunti limiti di età. Il capo degli arbitri, Nicola Rizzoli ha quindi replica il criterio di scelta dello scorso anno, quando incaricò l’uscente Antonio Damato di dirigere la sfida finale tra Juventus e Milan.

A supporto di Banti ci saranno Vuoto e Manganelli, mentre i Var saranno Calvarese e Peretti. Quarto uomo Maresca. Per Banti si tratterà della prima finale di Coppa Italia, nonostante abbia già arbitrato due edizioni della Supercoppa Italiana nella stagione 2015/16 e 2018/19, e la finale del Torneo di Viareggio di quest’anno.