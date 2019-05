Lazio, Inzaghi: “Grande cammino, ci tenevamo moltissimo alla vittoria”. E glissa sul futuro

È della Lazio la Coppa Italia 2018-19 al termine di una bellissima partita vinta 2-0 contro l’Atalanta. Dopo aver letto le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, ecco quelle rilasciate dal biancoceleste Simone Inzaghi ai microfoni Rai subito dopo la premiazione: “È stata una serata stupenda davanti a un pubblico meraviglioso. Siamo stati bravi, ma onore anche all’Atalanta per aver dato vita a un match molto combattuto. In campionato gli episodi sono stati determinanti, stasera di nuovo ma questa volta li abbiamo fatti girare dalla nostra parte. Caicedo e Milinkovic decisivi dalla panchina? Lo dico ai ragazzi che a volte chi subentra è più importante. Sono felice, abbiamo fatto un ottimo cammino in questa coppa e ci tenevamo tantissimo a vincerla”. Glissa Inzaghi sul futuro, alla domanda sceglie di andarsene e non rispondere.