Lazio, Inzaghi: “Immobile? Anche Correa e Caicedo stanno bene…”

Vigilia della finale di Coppa Italia in casa Lazio. I biancocelesti, alle 20:45 di mercoledì 15 maggio, affronteranno all’Olimpico l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un match che è stato così presentato dal tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa.

CONCENTRAZIONE – “Sarà una partita secca, per noi molto importante. Sarà una bellissima sfida e noi dovremo essere compatti, evitando cali di tensione che potrebbero essere letali. Abbiamo però la fortuna di avere tanti giocatori che hanno giocato match del genere”.

EUROPA – “I ragazzi sanno che vincere la Coppa Italia è una delle strade per andare in Europa. Ora, però, siamo concentrati solamente sull’Atalanta”.

IMMOBILE – “Ha le stesse possibilità di giocare che hanno Correa e Caicedo, in questo momento ho infatti la fortuna di avere tre attaccanti che stanno molto bene. Chi andrà in panchina verrà comunque chiamato a gara in corso”.