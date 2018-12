Lega Pro, sorteggiati ottavi di Coppa Italia

In applicazione del Regolamento della Coppa Italia Serie C, si è provveduto in data odierna, presso la sede della Lega Pro, al sorteggio per la determinazione della squadra ospitante nelle gare degli Ottavi di Finale. Gli Ottavi di Finale, in programma nelle date di seguito riportate, si svolgono con gare ad eliminazione diretta in gara unica in casa della squadra prima nominata.

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 2019

Feralpisalò – L.R. Vicenza Virtus

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019

Gozzano – Albinoleffe

Vinc. Monza–Novara* – Vinc. Pro Vercelli–Alessandria*

Imolese – Vinc. Virtus Entella–Carrarese*

Pisa – Vinc. Pontedera–Robur Siena*

Vinc. Viterbese Castrense–Ternana* – Teramo

Potenza – Monopoli

Trapani – Vinc. Catania–Catanzaro*

(*tali gare, valide per il Secondo Turno della Coppa Italia, saranno disputate il 30 gennaio 2019)