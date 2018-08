Sampdoria, Giampaolo: “Dobbiamo migliorare tante cosine…”

La Sampdoria è al quarto turno di Coppa Italia dopo aver eliminato stasera la Viterbese. E per il tecnico Marco Giampaolo è già un piccolo tassello positivo in vista della stagione che sta per iniziare. Non il solo però. «Avevamo due obiettivi stasera – comincia il mister -, il primo era superare il turno, il secondo mettere minuti nelle gambe. Dobbiamo migliorare tante cosine: dare più freschezza e qualità. Difficoltà? Alcune squadre di Serie A sono state eliminate: in questa fase le differenze sono meno marcate».