Sassuolo, De Zerbi: “Contro la Ternana cercheremo di mettere in pratica il lavoro di un mese”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia con la Ternana: “Siamo una squadra ancora in costruzione, partita da un mese. Sono curioso di capire a che punto stiamo sia dal punto di vista fisico che dell’organizzazione di gioco. Io penso che siamo avanti in alcuni aspetti, un po’ indietro in altri. Ci sono parecchi giocatori nuovi e c’è un’idea diversa che stiamo portando avanti, bisogna conoscerci anche dal punto di vista caratteriale. Questo mese sono stato abbastanza pesante con i miei calciatori, ma penso che col tempo riusciremo ad essere una squadra di livello, che gioca con coraggio e con la volontà di fare la partita. Ternana? Per noi è una partita vera, incontriamo una buona squadra, organizzata, ogni volta che indossiamo la maglia dobbiamo farlo al 100%. Cercheremo di mettere in pratica quello che stiamo facendo da un mese. Ho preparato la partita come fosse quella con l’Inter, non esistono gare a metà. Le scelte per la partita con l’Inter passano anche dalla partita di domani. Non ci saranno Lemos e Peluso, gli altri stanno bene. Djuricic si è aggregato a inizio settimana. Sceglierò anche in base a quelli che sono più avanti fisicamente, poi devo tener conto che ci sono giocatori venuti da campionati stranieri che si devono ambientare”. Lo riporta tuttosassuolocalcio.com.