Tim Cup, sorpresa alla Dacia Arena: il Benevento elimina l’Udinese ai supplementari

Sorpresa in Tim Cup.

L’Udinese di Velazquez, al debutto ufficiale, viene eliminata ai 32esimi di finale dal Benevento, che in rimonta strappa la qualificazione al turno successivo.

Eppure era cominciata bene per i friulani, in vantaggio al 6′ con Machis. Nella ripresa, però, arriva il pareggio di Viola al 68′ per i campani che quindi allungano il match fino ai supplementari, dove si consuma la gioia definitiva con Tello che firma il 2-1 al 103′.

La squadra di Bucchi espugna la Dacia Arena e attende la vincente di Empoli-Cittadella.