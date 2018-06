Lega Pro, Gravina a ISP: “Affermazioni Piazza dettate dall’amarezza ma sono inconcepibili”

E’ stato durissimo lo sfogo del presidente della Reggiana, Mike Piazza disgustato per come sono andate le cose ieri sera al Franchi di Siena, dove l’undici di mister Eberini è stato sconfitto per 2-1 nel finale con un rigore assegnato dall’arbitro in pieno recupero. Il patron emiliano ha parlato persino di calcio corrotto dopo l’incredibile epilogo del match che ha visto la sua squadra uscire dai playoff. Ai microfoni di Itasportpress.it, il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina sulla questione ha risposto così: “Vorrei rimettermi alla partita di Siena che è stata una festa di sport e per me rimane tale. Capisco che possono anche esserci momenti di sconforto per il risultato. Capisco che l’amarezza è forte e il presidente della Reggiana Piazza ha avuto un momento di nervosismo eccessivo, comprensibile sotto il profilo della delusione dopo una lunga stagione, ma non è concepibile sotto il profilo delle affermazioni usate. Io non commento la sua amarezza ma la capisco essendo un uomo di sport”