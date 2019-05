Arsenal, Cech: “Il Chelsea? Noi siamo pronti all’ultimo colpo…”

Così come in Champions, anche in Europa League assisteremo a una finale tutta inglese. Il Chelsea ha infatti superato l’Eintracht Francoforte ai calci di rigore, mentre l’Arsenal ha avuto la meglio sul Valencia. Un’affermazione netta quella dei gunners, che, dopo la vittoria nella gara di andata, si sono imposti anche in terra spagnola con un largo 4-2. E al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, si è fermato a parlare Peter Cech, estremo difensore della formazione di Emery nonché ex dei blues.

ULTIMO OSTACOLO – “Abbiamo compiuto l’ultimo passo per la finale, è un traguardo che ci siamo meritati: abbiamo sconfitto molte squadre e superato tanti ostacoli per arrivare fin qui. Ora avremo un po’ di tempo per prepararci e tentare l’ultimo colpo. Negli ultimi tre giorni si sono giocate partite spettacolari: penso che gli amanti di questo sport siano rimasti estasiati…”.