Arsenal, Emery: “Dal 2-0 è stato tutto più difficile, complimenti al Chelsea”

Non riesce il quarto successo personale in Europa League ad Unai Emery, tecnico dell’Arsenal, che in passato aveva vinto 3 trofei di fila quando allenava il Siviglia. L’esperto delle fasi ad eliminazione diretta cede al Chelsea di Sarri nella finale di Baku. Ecco le parole nel post partita a BT Sport: “Devo fare le congratulazioni agli avversari, abbiamo comunque giocato una buona partita. Siamo riusciti ad arrivare alla conclusione qualche volta, ma non siamo riusciti a segnare. Dopo il primo gol, nella ripresa, è cambiato tutto: abbiamo provato a restare in partita, un gol siamo riusciti a segnarlo, ma oggettivamente dal 2-0 è stato tutto più difficile. A loro è andata molto bene e hanno meritato di trionfare questa sera”.