Arsenal, Emery: “Vincere per aggiungere un trofeo in bacheca e per andare in Champions”

Domani a Baku, in Azerbaijan, si giocherà la finale di Europa League fra Arsenal e Chelsea. Ecco le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dei Gunners Unai Emery, espertissimo della competizione: “Vogliamo vincere per aggiungere un trofeo nella bacheca e per qualificarci in Champions League. È bello vivere un momento così, ai giocatori dico solo di goderselo fino in fondo e al meglio, così come devono fare i nostri tifosi. Siamo giunti in finale ed è merito di una grande Europa League che abbiamo disputato. Pochi tifosi presenti? Non posso dire nulla, io ho anche giocato una Supercoppa a Tbilisi. La Uefa ha le sue ragioni per scegliere certe città, devo rispettare queste decisioni, anche se ovviamente preferirei che i nostri sostenitori siano qui in massa. Anche se ci seguiranno da lontano, sentiremo il loro appoggio ugualmente”.