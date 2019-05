Arsenal, niente finale di Europa League per Mkhitaryan: tensioni con Azerbaigian

Era una delle possibilità, adesso però c’è anche la decisione ufficiale: l’Arsenal affronterà la finale di Europa League contro il Chelsea senza Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista o esterno offensivo è nato in Armenia, Paese che non vive in buoni rapporti con l’Azerbaigian, Stato che ospiterà a Baku, la gara di coppa.

In questa stagione, lo stesso Mkhitaryan aveva già saltato la trasferta in casa del Qarabağ durante il girone eliminatorio di Europa League e anche nel 2015, quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund, dovette rinucniare alla trasferta sul campo del Qabala.

COMUNICATO – “Ci dispiace dover annunciare che Henrikh Mkhitaryan non viaggerà con noi per la finale di Europa League a Baku contro il Chelsea. Abbiamo provato a trovare una soluzione, ma parlando con il giocatore e la sua famiglia abbiamo ritenuto di evitare che partisse per la partita. Abbiamo scritto all’UEFA perché è davvero incredibile questa situazione e che un giocatore chiave come lui debba saltare una partita così importante per circostanze davvero insolite. Mkhitaryan continuerà ad allenarsi con noi ma non partirà quando voleremo per Baku”.