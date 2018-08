Atalanta, Gasperini: “In Israele non per fare i turisti. Partite di 180′ sono sempre equilibrate”

Conferenza stampa del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro l’Hapoel Haifa. Queste le sue parole raccolte da Itasportpress.it: “Non siamo venuti qui per fare i turisti, dobbiamo interpretare bene la prima partita che affronteremo con la massima attenzione. Abbiamo visto le gare degli israeliani in tv e sappiamo la loro forza. Sarà domani una partita intensa da giocare bene e il risultato di Sarajevo è una casualità ed è maturato per una calo mentale dei nostri avversari. Non dobbiamo essere presuntuosi ma molto attenti perchè le partite di 180′ sono molto equilibrate. Noi stiamo bene anche se qualcuno è rimasto a casa, ma la squadra sta facendo un percorso positivo in questa fase della stagione. Papu Gomez quanto incide? “E’ un giocatore molto importante nel nostro gioco d’attacco ed è di valore internazionale”. Partenza Caldara? “Ha fatto molto bene ma il blocco della difesa è rimasto quello della scorsa stagione”.