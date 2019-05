Caso Mkhitaryan: finale Europa League a Baku? Petizione dei tifosi per farla giocare a Wembley

Sta facendo molto discutere il caso Mkhitaryan. Il giocatore dell’Arsenal non potrà disputare la finale di Europa League che si terrà a Baku, in Azerbaigian, a causa di problemi di sicurezza derivanti dalla sua origine armena.

Infatti, tra i due Paesi, non “scorre buon sangue”, e la società inglese in accordo con l’UEFA ha deciso di non far partire il centrocampista offensivo per la gara contro il Chelsea.

Dopo la risposta della Federazione dell’Azerbaigian, ecco che a muoversi in favore di Mkhitrayan sono stati i suoi stessi tifosi. Come riporta il Sun, infatti, è in atto una petizione che avrebbe del clamoroso se dovesse aver successo. I sostenitori Gunners chiedono lo spostamento della sede della finale da Baku a Wembley.

Il testo che accompagna la petizione non lascia nulla al fraintendimento e l’hastag #BoycottBaku ne riassume il contenuto: “Oltre ai numerosi e senza precedenti problemi logistici che hanno impedito alla maggior parte dei tifosi dell’Arsenal e del Chelsea di partecipare alla finale di Europa League, la decisione dell’Uefa di ospitare la partita a Baku, Azerbaijan, ha costretto Henrikh Mkhitaryan, nazionale armeno dell’Arsenal ad essere lasciato fuori dalla squadra per timore di danni fisici derivanti dal conflitto violento tra Armenia e Azerbaijan. Questa decisione dell’Uefa dà priorità al profitto rispetto alla santità del bel gioco e alla sicurezza dei suoi giocatori, e seppur evidentemente poco realista, questa petizione richiede che l’Uefa riconosca gli effetti nefasti della sua decisione, e chiede lo spostamento della Finale di Baku a Wembley a Londra. Firmando questa petizione, sarai solidale con i fan dell’Arsenal e del Chelsea, Mkhitaryan e con il calcio stesso. #BoycottBaku.”