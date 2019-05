Chelsea-Arsenal, che ascolti per la finale di Europa League!

È stato il Chelsea di Maurizio Sarri ad aggiudicarsi l’Europa League, battendo per 4-1 in una sfida tutta inglese l’Arsenal. Una gara bloccata nella prima frazione, ma che si è accesa improvvisamente nella ripresa, con cinque reti nello spazio di ventitre minuti. Una sfida che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo.

BOOM – Il match, andato in onda su Sky Sport e TV8, ha infatti fatto registrare 3.879.782 spettatori medi complessivi e il 15,5% di share (9.617.030 spettatori unici). Nel dettaglio, il match di Baku ha avuto un audience record di 1.291.777 spettatori medi su Sky Sport (share del 5,2%) e di 2.588.005 spettatori medi su TV8 (share del 10,4%). Un risultato che fa della gara il secondo risultato migliore di sempre per una finale di Europa League, alle spalle solamente di quella del 2014 tra Siviglia e Benfica, che, andando in onda su tre canali (Sky, Mediaset Premium e Italia 1) , totalizzò 4 milioni 560 mila spettatori medi complessivi. Bene anche gli ascolti post-gara, con gli approfondimenti seguiti da 1 milione 523 mila spettatori medi complessivi.

Boom, infine, anche sui social, con la sfida che è stata il secondo evento più seguito della giornata con oltre 214 mila interazioni, di cui oltre la metà generate su Instagram. In particolare, il risultato finale di Chelsea-Arsenal è risultato il best post di giornata sugli account Facebook e Instagram di Sky Sport, con una reach rispettivamente di 320.633 e 349.452 utenti unici.