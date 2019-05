Chelsea-Arsenal finale Europa League, le probabili formazioni: Sarri con Giroud e Hazard

Tutto pronto per la finale di Europa League 2018-2019. A Baku, in Azerbaigian, Chelsea-Arsenal si sfidano per il trofeo. Maurizio Sarri contro Unai Emery, derby inglese tra Blues e Gunners.

Alle 21 le squadre scenderanno in campo e daranno vita a quello che sarà anche uno spareggio in questa stagione. Infatti, nella regular season di Premier League, parità tra le compagini: un successo per parte nei due confronti in campionato: a Stamford Bridge il Chelsea ebbe la meglio 3-2 nel match di andata il 18 agosto scorso mentre il ritorno all’Emirates Stadium il 19 gennaio ha visto l’Arsenal trionfare per 2-0.

Chelsea-Arsenal, le probabili formazioni – Lunga lista di indisponibili per Sarri che non avrà a disposizione Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Rudiger e Ampadu mentre restano dei dubbi sulle situazioni di Kanté e Cahill. In porta ci sarà Kepa, in difesa David Luiz guiderà il reparto. In mezzo al campo il fedelissimo Jorginho. In avanti niente Higuain, spazio a Giroud dall’inizio. Arsenal che vedrà con ogni probabilità Petr Cech in porta, il grande ex. Mustafi e Sokratis a guidare la difesa. Torreira in mezzo al campo e Ozil a supportare le due punti Aubameyang e Lacazette.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, E. Hazard. Allenatore: Maurizio Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Unai Emery.