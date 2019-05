Chelsea-Arsenal, le formazioni ufficiali

La prima delle due finali europee-inglesi di questa settimana andrà in scena questa sera, alle ore 21, in quel di Baku: chi vincerà l’Europa League fra il Chelsea di Maurizio Sarri e l’Arsenal di Unai Emery? Le due squadre sono riuscite ad arrivare in fondo al cammino nella competizione continentale e stasera si sfideranno per alzare al cielo il trofeo. I Blues hanno vinto solo una volta, nel 2013, mentre i Gunners sono del tutto a secco. Ma occhio allo specialista Emery, che ne ha vinte 3 di fila col Siviglia fra il 2014 e il 2016.

Ottime notizie per Sarri: Kanté recupera appena in tempo ed è fra i titolari. Non c’è Higuain ma Giroud, probabilmente è stata la lite nell’allenamento di ieri ad aver fatto giungere il mister a questa conclusione. Nell’Arsenal scelto da Emery Özil per supportare la “tremenda” coppia d’attacco Aubameyang-Lacazette.

Ecco le formazioni ufficiali:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard. All. Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscienly, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Özil; Aubameyang, Lacazette. All. Emery