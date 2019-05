Chelsea, che grana per Sarri: Kanté a rischio per la finale di Europa League

Ancora un infortunio per il Chelsea in vista della finale di Europa League. Brutte notizie per Maurizio Sarri e il club londinese già costretto a fare a meno di diversi elementi della rosa. Ultimo nella lunga lista è il pilastro del centrocampo N’Golo Kanté.

Il campione del mondo con la Francia, che sembrava aver recuperato da un problema muscolare, si è infortunato nuovamente in allenamento: problema al ginocchio per lui e poche chance di poter disputare l’importantissima sfida di mercoledì contro l’Arsenal nella finale di Europa League di Baku. Come riferisce il Sun un’altra grana per il Chelsea e per Sarri che dovranno rinunciare al classe ’91. Anche le condizioni di Jorginho non sono ottimali.