Chelsea, David Luiz: “Trofeo meritato. Sarri? Un grande, spero che resti…”

Una finale giocata con l’unico obiettivo di trionfare. Il Chelsea si gode il successo di Baku contro l’Arsenal e alza al cielo l’Europa League.

Primo titolo per il tecnico Maurizio Sarri, ennesimo successo per David Luiz. Ed è proprio il difensore brasiliano, al termine della partita, a parlare del suo allenatore e del trionfo appena ottenuto. Ai microfoni di BT Sport, il classe ’87 ha commentato il 4-1 sull’Arsenal e si è lasciato andare ad un augurio per il destino del tecnico toscano.

SPERANZA – “Sono molto contento. Questo è un altro titolo che ho vinto qui in Europa. Faccio i complimenti all’Arsenal ma noi abbiamo meritato di più”. E su Sarri: “Tanti allenatori hanno creduto in me e Sarri è uno di questi. E’ una grande persona e un grande allenatore. Se lo merita. Se spero che rimanga con noi? Sì. Ha fatto un grande lavoro ma non so, sento tante voci. Ora è il momento di parlare di questo trofeo e di questa finale fantastica e di goderci il momento”.